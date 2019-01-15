Gazeteci Yücel Sezer, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (KKDGC) merhum eski Başkanı Yücel Sezer vefatının 3'ncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Bülbül Mahallesi mezarlığındaki Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği anma törenine Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Cemiyet 2'nci Başkanı A. Erbil Hüryurt, Cemiyet Genel Sekreteri Burhan Akyıldırım, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem ile Valilik eski Özel Kalem Müdürü Abubekir Akbulak'ın yanı sıra Gazeteciler Cem Daşdelen, Volkan Karabağ, Tacettin Durmuş ve Turgut Kaya katıldı.

KKDGC Başkanı Daşdelen, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti.

Yücel Sezer'in iyi bir gazeteci ve dürüst bir insan olduğunu belirten Daşdelen, "Rahmetli, Yücel Sezer ağabeyimiz gazeteciliğinin yanı sıra kent kültürüne de önemli katkılar sunmuştur. Değerli ağabeyimiz Mesleğini titizlikle icra eden, her yönüyle örnek bir insan, başarılı bir gazeteci ve yazar olarak Kars için önemli bir kalemdi. Halkın haberlerini yapan, halkın gereksinimlerini dile getiren yeri doldurulamaz bir gazeteciydi" dedi.

Vefatının 3'ncü yıldönümünde duayen Gazeteci Sezer'i andıklarını ifade eden Daşdelen, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar duyduğu saygıyla hizmet eden, Kars'ın sorunlarını dile getiren, yerel ve ulusal basında çok sayıda köşe yazısı bulunan meslektaşımız, cemiyetimizin merhum başkanı, sarı basın kartlı duayen gazeteci Yücel Sezer, ilimiz için önemli çalışmalarda bulunarak katkı sunmuştur. Bugün özlem ve rahmetle kendisini anıyoruz. Her sene mezarı başına gelerek dualarla anmaya devam edeceğiz. Yücel Sezer başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Anma töreninde duaların okunmasının ardından Sezer'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Kaynak: İHA