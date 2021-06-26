Sözcü gazetesinde yaptığı röportajlarla herkesin ilgisini kazanan Yüksel Şengül'üm hayatını kaybettiği öğrenildi. Yılmaz Özdil'in duyurduğu acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Gazeteci Yüksel Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

GAZETECİ YÜKSEL ŞENGÜL KİMDİR? NERELİ?

1956 yılında Üsküp'te doğan usta yazar gazeteciliğe 1976'da Milliyet gazetesinin efsane dergisi Hey'de muhabir olarak başladı. Hürriyet gazetesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2012 yılında SÖZCÜ'ye geçerek magazin müdürlüğü görevini üstlendi.

Sürekli basın kartı sahibi olan Şengül, evli ve iki çocuk babasıydı.

Konuşanlar Konuşulanlar (1989) ve ‘Röportaşlar' (1993) adlı iki kitabıyla MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) tarafından verilen ‘Yılın Röportajı', ‘Yılın Haberi', ‘Meslek Onur Ödülü' ve pek çok plaketleri bulunmaktadır.

Yüksel Şengül, SÖZCÜ'deki röportajlarıyla gençlerin en sevdiği isimlerden biri olmuştu. Yazılarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi'nin İletişim Ödülleri'nde ödüle layık görülmüştü.

YÜKSEL ŞENGÜL KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

65 yaşında hayatını kaybeden Yüksel Şengül'ün akciğer kanserine yakalandığı ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yüksel Şengül’ün ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Değerli meslektaşımız Yüksel Şengül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Şengül’ün ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.