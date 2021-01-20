Basın camiasını yasa sokan Gazeteci Zafer Özdemir'in vefat haberi, tüm sevenleri ve medya çalışanları tarafından acıyla karşılandı. 34 yıllık meslek hayatında ün kazanan saygın isimlerden biri olan Özdemir'in hayatı da ölümünün ardından merak konusu haline geldi. Peki Gazeteci Zafer Özdemir kimdir? Öldü mü? Neden öldü? | Zafer Özdemir hayatı İşte detaylar...

GAZETECİ ZAFER ÖZDEMİR KİMDİR? | ZAFER ÖZDEMİR HAYATI

1986 yılında Günaydın gazetesinde polis muhabiri olarak Babıali'ye adım atan Zafer Özdemir o tarihten bir çok basın kuruluşunda muhabirlikten yazı işleri yönetimlerine kadar çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Son yıllarda bir yandan iş dünyasına adım atan diğer yandan da üniversitelerde öğretim görevlisi olarak İletişim mesleğinin inceliklerini öğrencilerine aktaran Özdemir bu yıl içinde hastalığı nedeniyle kök hücre nakli oldu.

Ancak nakledilen kök hücreler vücut tarafından reddedilerek yıkıma uğratılınca yeniden yoğun tedavi altına alınan Özdemir için son zamanlarda taze plazma ve trombosit ihtiyacı ortaya çıktı.

Bağışıklık sisteminin kendisine nakledilen kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınan Özdemir için kan ihtiyacı belirdi. Yapılan çağrılar neticesinde ihtiyaç karşılanmış Özdemir'in tedavisi sürmüştü.

Fakat deneyimli gazetecinin yaklaşık iki gündür kan temininde sorun yaşadığı ortaya çıktı. SuperHaber'den Mevlüt Yüksel ile bir görüşen Özdemir, henüz iyileşmediğini belirtip her gün taze plazma ve trombosite ihtiyacı olduğunu belirtti.

ZAFER ÖZDEMİR ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Tedavi sürecinde vatandaşlara çağrıda bulunan Özdemir, ''50 yaşın altında, hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve son bir hafta içerisinde de ilaç tedavisi görmemiş kişilerin Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nin kan merkezine, "Zafer Özdemir" ismi ile başvurmaları gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda kök hücre tedavisi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir, bağışıklık sisteminin kendisine nakledilen kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınmıştı.

Gazeteci Mevlüt Yüksel, Özdemir'in vefatını sosyal medya hesabından "Türk medyasının ve Beykoz Üniversitesi’nin başı sağolsun... Gazeteci ve akademisyen arkadaşımız Zafer Özdemir’in,tedavi gördüğü Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nde,biraz önce vefat ettiğini öğrendim. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Cenaze yeri ve zamanını duyuracağım" ifadeleriyle duyurdu.