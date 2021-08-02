Gazeteci Zeynel Lüle'den flaş paylaşım: Orhaniye tahliye ediliyor

Gazeteci Zeynel Lüle, sosyal medya hesabında Orhaniye'deki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Marmaris'ten durumu aktaran ve paylaşımında yangın görüntüsüne yer veren Lüle "Orhaniye tahliye ediliyor. Evleri boşaltıyoruz. Dumanlar Martı Marina'nın üstünde... Marina tehlikede..." ifadelerini kullandı.

Lüle, yangına ilişkin paylaştığı görüntüde şu ifadeleri kullandı:

"Sit alanı zaten hemen hemen alevlere teslim olmuş durumda. Şu anda Orhaniye'nin meşhur Kız Kumu tam karşımızda. Oraya doğru geliyor alevler. Bu civardaki evlerin tahliyesi istendi. Şu anda yelkenlerin, teknelerin ve arkasındaki olduğu evler bunlar. Buraların tahliyesi söz konusu. Şu anda ince ince duman gördüğünüz yer de Turgut Şelalesi'nden Orhaniye'ye doğru gelen dumanlar. Orhaniye'yi teslim almış durumda. Yavaş yavaş, belki tüm gece devam eder ise Orhaniye'nin bu bölümünü yakacak. Bu nedenle de tahliyeler istendi. Şimdi biz de bu tarafları boşaltıyoruz."