Gazeteciler, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e ziyaret etti

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Yönetim kurulu Üyeleri ve basın mensupları, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret etti.

Alaplı Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette konuşan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Geçtiğimiz gün il başkanınız ile bir toplantı yaptık. Sizlerden övgü ile bahsetti. Sizin de adaylığınız hayırlı olsun. Yaptığınız çalışmalardan övgü ile bahsediliyor. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Alaplı Gazeteciler Derneği'nin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak hem binamız var, hem sosyal tesislerimiz var, hem de otoparkımız var. Bu anlamda Alaplı Gazeteciler Derneği'nin de bir medya evi olması için eğer elinizde imkânlar var ise bu konuda sağlayabilirseniz biz bunda çok mutluluk duyarız. Hem burada ki arkadaşların yararlanabileceği, hem biz geldiğimiz zaman orada çalışabileceği bir ortam burada da olursa. Alaplı çünkü gelişen, büyüyen bir ilçemiz. Sizinle beraber nüfusu da artıyor. Birçok yer göç verirken burası göç alıyor. OSB'nin de hızlı bir şeklide tamamlanması, üniversitenin gelişmesi, takip ettiğimiz ilçe. Nüfusu bugün 20-21 bin arasında. 30 binleri bulmasını gerekir diye düşünüyor. Bizlere bu konu hakkında bir katkı düşerse biz her zaman hazırız" dedi.

"Alaplı Gazeteciler Derneği'ne ev yapacağız"

"Alaplı Belediyesi olarak yerel basının her zaman yanındayız" diyen Başkan Nuri Tekin, "Basının yanında olmaya devam edeceğiz. Doğan başkan ile Alaplı'daki gazeteciler ile sık sık bir araya geliyoruz. Onlarla hiçbir sıkıntımız yok. Yer konusu ile ilgili bir çalışmamız var. Arkadaşlarımızı ile de paylaşacağız. Yeni pazar yerine giden yolda derneklere istinaden ev gibi bir şey yapacağız orada. İlk başta vereceğimiz dernek de Alaplı Gazeteciler Derneği. Yakın zamanda oralara da başlayacağız. Gazeteciler bu işi hak ediyor. Hepsi bir anda olmuyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Her şey bir anda olmuyor. Yerel basın olarak ben hepinize teşekkür ediyorum yerel basın çok önemli. Bizim ve halkımız ile arasındaki iletişimi sağlıyor. Bu yapmış olduğunuz kutsal görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız yetki verirse hizmetlerimize devam edeceğiz"

Yeniden Alaplı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ve çalışmalar hakkında da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Nuri Tekin, "Alaplı'da 2014 yılında belediye başkanı seçildikten sonra Alaplı'da değişim adı altında güzel bir çalışmalara başladık. 5 seneyi doldurmak üzereyiz. Genel merkezimiz bizi tekrar aday gösterdi. İlk açıklanan adaylar içindeyiz. 2019 yılında yapılacak olan seçimler doğrultusunda Alaplı belediye başkanlığı için adaylığımızı koyduk. Adaylığımız genel merkez tarafında onaylandı. Alaplı'ya geldiğimiz günden beri güzel çalışmalar içinde bulunduk. Aynı hızla çalışmaya devam ediyoruz. Alaplı'da değişim adına çok işler yaptık. Alaplı'nın yüzde 70-80'ini toparladık. Alaplı'ya yapılması acil olan hizmetlerden başladık. Önümüzdeki seçimlerde Alaplı halkı bizi tekrar seçerse çok daha güzel, çok daha iyi hizmetler yapacağız. Şuanda Alaplı'da toparlamamız gereken hizmetleri yaptık. Dolgu alanı yaptık. Oyun grupları, oturma grupları, mescit, amfi tiyatrosu, tenis kortu gibi karmaşık olarak hizmete geçirdik. Çünkü orası bizim için çok önemliydi. Eski milletvekilimiz Faruk Çaturoğlu tarafından doldurulan, bir alan orası. Üzerini işlemek bize nasip oldu. Alaplı'ya yakışır şekilde işledik. Orası Alaplı'nın aynası oldu. İnsanlarımız daha evvel Ereğli ve Akçakoca'ya gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi onu kestik. Hatta Ereğli ve Akçakoca'dan gelenler var buralara. Çok güzel bir yer oldu orası. Alaplı halkını rahat bir nefes alabileceği, çoluk çocuğu ile gezebileceği, dinlenebileceği bir tesis oldu. Alaplı halkı orasına da sahip çıktı. En ufak güneşli havada bile kış sezonu olmasına rağmen oturacak yer bulunmuyor orada. Alaplı'da çok güzel hizmetler yaptık. Her şeyi yapmak istiyoruz ama bazı imkânlar neticesinde yapamıyoruz. Çarşamba pazarı ile ilgili çok şey söyleniyor. Çarşamba pazarı getirecektik ama ilk başta çok güzel bir proje hazırladık. Alaplı merkezde otoparkın olduğu yerde çok projelendirmiştik. Orada kültür merkezimiz, sinemamız olacaktı, altı üstü otopark olacaktı, çok güzel yatırım olacaktı. Kendi meclisimiz bize Alaplı'nın önünü kesmeyin diye arkadaşlarımız kafamızı bulandırdı biraz. Güreş sporlarının yapıldığı alana getirecektik Çarşamba pazarını, orada da DSİ'nin bir sorunu çıktı önümüze. Biz buna söz verdik ama, en azından şimdiki pazarı güzel hale getirelim dedik. Daha evvelden Alaplı Çarşamba pazarı kullanılmayacak haldeydi. Komple elden geçirdik. Orası şuanda kapıları, bacaları ve pencereleri kapalı boyası, sıvası, alçısı, yapılmış bir şekilde Alaplı halkını hizmetinde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA