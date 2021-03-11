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  3. Gazeteciler Cemiyeti eski Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever ölü bulundu!

Gazeteciler Cemiyeti eski Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever ölü bulundu!

Son dakika haberi...Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever’in eşi Günay Konuksever (80) Levent’teki evinde ölü bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gazeteciler Cemiyeti eski Onur Kurulu Başkanı Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever ölü bulundu!

Son dakika haberi...Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever’in eşi Günay Konuksever (80) Levent’teki evinde ölü bulundu.

Olay yerine polis ekipleri sevk ediirken Konuksever'in ölüm nedeni hakkında henüz açıklama gelmedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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