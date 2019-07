Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajları | Gazeteciler ve Basın Günü

Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajları nelerdir? Bu bayram ne zamandır? soruları bugün için internette en çok aranan konulardan birisi oldu. Bizde sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJLARI

- 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

- 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

- Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

- Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.

- Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

- Tüm basın emekçilerinin "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım.

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NASIL KABUL EDİLDİ?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. Türk basınında sansürün ilk uygulandığı tarih ise 10 Mayıs 1876’dır. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde “sansürün kaldırılması” olarak adlandırılmaktadır. 10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlamıştır. Türkiye’de ilk gazetenin çıkış tarihine göre düzenlenmesi planlanan bu güne “Basın Bayramı” adı verilecektir. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğundan dolayı bir görüş birliği sağlanamamış, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılmış ve kabul edilmiştir.

İlk gazetenin çıkışı konusundaki tartışmalarda ise bazı kişiler, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde ilk Osmanlı Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi’nin yayınlandığı 1831 çıkış tarihini doğru olarak kabul etmişlerdir. Ancak Takvim-i Vekayi’nin resmi gazete olmasından dolayı ilk çıkan Türkçe gazete olmadığını savunanlarda bulunmaktadır. Bu öngörüyü savunanlar ise ilk Türkçe gazetenin 1861 yılında yayınlanmaya başlanan Tercüman-ı Hakikat olduğunu iddia ederler. Türkiye’de Basın Bayramı özellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde Bâb-ı Âli ile kutlanmakla birlikte, her il ve bazı ilçelerde de Basın Bayramı ayrı ayrı kutlanmaktadır. Basın Bayramında pek çok siyaset adamı, rektörler ve bazı belediye başkanları tarafından bildiri yayınlanmaktadır. Bildirilerde Basın Bayramının önemine değinilerek, özellikle Türk basınındaki sansür ile ilgili konular bu bildirilerde yer almaktadır.

BASIN BAYRAMI TARİHİ NASIL?

Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. Türk basınında sansür ilk kez 10 Mayıs 1876 tarihinde uygulanmaya başladı. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verildi ve günümüzde bu olay "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılıyor. Bunun üzerine, 10 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlayarak Türkiye''de ilk gazetenin çıkış tarihinin "Basın Bayramı" ilan edilmesine karar verildi. Ancak ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğu için bir görüş birliği sağlanamadı, daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılarak kabul edildi.

İLK GAZETE HANGİSİ VE NE ZAMAN ÇIKARILDI?

İlk gazetenin çıkışı konusundaki tartışmalarda bir kesim, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde ilk Osmanlı Türk gazetesi olan Takvim-i Vekayi''nin yayınlandığı 1831 çıkış tarihini doğru olarak kabul etti. Ancak Takvim-i Vekayi''nin resmi gazete olmasından dolayı ilk çıkan Türkçe gazete olmadığını savunanlarda bulunuyordu. Bu öngörüyü savunanlar ise ilk Türkçe gazetenin 1861 yılında yayınlanmaya başlanan Tercüman-ı Hakikat olduğunu iddia ettiler.

DÜZCE VALİLİĞİNDEN BASIN BAYRAMI MESAJI

Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir.

Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız; Ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum almışlardır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırılışının 108. yıl dönümünde; tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” en içten dileklerimle kutluyorum. İlimiz basınına bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN BASIN BAYRAMI MESAJI

Vali/Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısı ile bir mesaj yayımladı.



Tüm basın mensuplarının Basın Bayramını kutlayan Sayın Tuncay Sonel, mesajında şunları söyledi:



“Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlanmaktadır.



Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir.



Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, “Basın, Milletin müşterek sesidir” ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.



Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

SİNOP VALİLİĞİNDEN BASIN BAYRAMI MESAJI

Sinop Valisi Köksal Şakalar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türk Basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Çoğu zaman verdikleri emeği ve yaşadıkları zorluğu göremediğimiz basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetlidir. Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımızın toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmesi, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen yerel basın kuruluşlarının, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Sinop’un sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta Sinop’ta görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.

KABATAŞ KAYMAKAMLIĞINDAN BASIN BAYRAMI MESAJI

Basında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü olan 24 Temmuz, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.



Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır.



Basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir.



Bu duygu ve düşüncelerle, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

KONYA VALİLİĞİNDEN BASIN BAYRAMI MESAJI

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir.



Günümüz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumumuzu doğru bilgilendirmekle birlikte, halkımız ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmektedir.



Mustafa Kemal Atatürk; “Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.” Sözleri basının milletimiz için ne denli önemli olduğunu ve basın mensuplarının da üstlendikleri sorumluğun önemini ortaya koymaktadır.



Türk basını tarihin her döneminde, milletimizin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getirmiştir.



15 Temmuz 2016 gecesinde, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde, Cumhurbaşkanımızın halkımızla iletişimi yine basınımız tarafından sağlanmış, hain darbe girişimi aziz milletimizin kahramanlık destanına dönüşmüştür.



Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.



MALATYA VALİLİĞİNDEN ASIN BAYRAMI MESAJI

Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden ve demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisidir.

Türk basını tarihin her döneminde milletimizin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir.

Yerel basın da Malatya’mızda ve bölge illerimizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağladığı gibi, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sunmuştur.

Yerel basınımızın, büyük bir özveri içerisinde yerine getirdikleri bu görevlerini, bundan sonra da aynı özveri ve duyarlılıkla devam ettireceklerine olan inancımı her zaman olduğu gibi bu günde de belirtmek istiyorum.

Özellikle ülkemizde meydana gelen son olaylarda gerek yerel basınımız gerekse de ulusal basınımız milli iradenin yanındaki kararlı duruşlarıyla, cesur ve fedakârca yaptıkları çalışmalarıyla, milli menfaatlerimize uygun yayınlarıyla, milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirerek ve yönlendirerek, demokrasi ve basın tarihimizde asla unutulmayacak bir görevi yerine getirerek isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır.

Görevini bu anlayışla, cesurca ve fedakârlıkla yürüten değerli basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerimle, başta ilimiz basını olmak üzere tüm basınımızın bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini ve yayınlarını sürdüreceğine olan inancımı belirtir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar diler, saygılarımı sunarım.



Mustafa Toprak

Vali