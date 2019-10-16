Gazetecilerden Müftü Öztürk’e ziyaret

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan gazeteciler, Müftü Bayram Öztürk'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Muş'un Varto Müftülüğüne atanan Bayram Öztürk'e "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan gazeteciler Hamza Sezgin Yonat ve Fatih Çelik, Müftü Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Müftü Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gazetecilerle sohbet etti. Öztürk, yapılacak çalışmalarda basının desteğini görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Gazeteciler ise, Müftü Öztürk'ün sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Varto için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA