İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gazetecilerden Şahiner’e sürpriz doğum günü kutlaması

Gazetecilerden Şahiner’e sürpriz doğum günü kutlaması

Sungurlu Belediye Başkan Şahiner, 10 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle biraraya geldiği basın mensupları ile

Gazetecilerden Şahiner’e sürpriz doğum günü kutlaması

Sungurlu Belediye Başkan Şahiner, 10 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle biraraya geldiği basın mensupları ile

doğum gününü pasta keserek kutladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Çorum ve ilçelerinde yayın yapan gazete, televizyon, ajans, radyo ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa katılan gazeteciler, 52 yaşına giren Başkan Şahiner için pasta hazırlattı. Sürpriz karşısında mutlu olduğunu belirten Başkan Şahiner, "Doğum günümü hatırlayıp, bana sürpriz yapan siz değerli gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Şahiner, gazeteciler ile birlikte kendisi için özel hazırlatılan pastanın mumlarını üfleyerek pastayı kesti.

Gazetecilerden Şahiner’e sürpriz doğum günü kutlaması

Gazetecilerden Şahiner’e sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.