Gazetecilik söyleşilerinin ilk konuğu Başkan Karaca oldu

Odunpazarı Belediyesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisinde Meslek Olarak Gazetecilik söyleşileri düzenliyor. Söyleşinin ilk konuğu ise Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca oldu.

Odunpazarı Tarihi Bölge'de bulunan Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi'nde okuyucuları ile bir araya gelen Yılmaz Karaca, gazeteciliği masaya yatırdı. Etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için katılamadı. Etkinliğe Başkan Kurt'u temsilen Başkan Vekili Kadir Kodak, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Bülent Özyazıcı, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda gazeteci katıldı. Gazetecilik mesleğini anlatan Karaca, konuşmasında sık sık anekdotlara yer verdi. Gazeteciliğin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili merak edilen konuları da değinen Karaca, yeni medya ve geleneksel gazetecilik konularında merak edilenler konular hakkında da konuştu.

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Kadir Kodak, gazeteciliğin ekonomi, siyaset, hukuk ve sosyal hayata yön veren çok önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Yılmaz Karaca'nın hem yerel basına hem de ulusal basına bilgi ve tecrübesi ile yön veren bir gazeteci olduğunu dile getiren Kodak, Karaca'ya başarılar diledi.

Kaynak: İHA