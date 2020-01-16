Gazeteciye saldıran kulüp yöneticisine 25 bin lira ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hafta sonu Kahramanmaraş'ta oynanan maçta tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldıran Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan'a 25 bin lira para cezası ile 100 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Piserro Kahramanmaraşspor, sezonun 18'nci haftasında sahasında konuk ettiği Uşak Spor'u 2-1 mağlup etti. İddiaya göre maçın ilk dakikalarında Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan, tribünde bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı. Kameralara da yansıyan olayda Hakan Ceyhan, Külek'e hakaretler etti, Ceyhan'la birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.

"BİRİNE BENZETTİM" DEDİ AMA CEZADAN KURTULAMADI

Olayın ardından Hakan Ceyhan sosyal medya hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Ceyhan, paylaşımında "Orhan Külek kardeşim kusura bakma ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışıklık olmuş!" yazdı. Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını silerken, Hakan Ceyhan PFDK'ya sevk edildi.

PFDK, bugünkü toplantısında "Piserro Kahramanmaraşspor Kulübü idarecisi Hakan Ceyhan'ın 12 Ocak 2020 tarihinde oynanan Piserro Kahramanmaraşspor-Uşak Spor A.Ş. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup müsabakasında basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası cezalandırılmasına" karar verdi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA