Gazetelerin satış fiyatına ayar geldi! Yereller 75 kuruş, yaygın gazeteler en az 1 TL olacak

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile önemli bir karar alındı.

Buna göre yerel gazeteler 75 kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 liradan daha az fiyata satılmayacak. Bayilere ödenmesi gereken komisyon ücretinin toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde 40'ından daha fazla olamayacak.

Söz konusu düzenleme 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.