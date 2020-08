Gazi Koşusu ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bu yıl 94. kez gerçekleşmesi planlanan Gazi Koşusu kapsamında atlar yine Velibaba Hipodromu'nda koşacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarışın seyircisiz yapılmasına karar verildi. Peki Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

94. Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında pazar günü gerçekleştirilecek. Tüm Türk halkını ekrana kilitleyen yarışın 17.15'de başlaması planlanıyor. Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

Tüm Türkiye'yi heyecan ve coşku içinde ekranlara kilitleyen yarış, 17.15'de TJK TV ve TAY TV’nin yanı sıra Kanal D, TRT Spor, Habertürk, TV100, Haber Global ve A Spor kanallarından da yayımlanacak.

GAZİ KOŞUSU NEDİR?

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de verdiği emirle Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

GAZİ KOŞUSU İKRAMİYESİ

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere 15 at katılacak. 2020 yılının şampiyon tayını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL, beşinci olacak safkana da 87.500 TL ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL’lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL’nin sahibi olacak.

SON 5 YILIN ŞAMPİYONUNDAN AÇIKLAMA

Gazi Koşusu'nu son 5 yılda kazanan jokey Ahmet Çelik, 94'üncüsünü yarışın favorilerinden "Call to Victory" adlı atla kazanmaya çalışacak.

Yarışın seyircisiz oynanmasının kendilerini üzdüğünü belirten Çelik, "Onun biraz burukluğu olacak ama Gazi Koşusu'nun heyecanı bambaşka. Şu anda heyecanla bekliyoruz. Bu sene 15 kayıtlı at var. Geçen senelere nazaran daha az atla yarış olacak. Daha önce plase atlara binmiştim, bu sene favori atla yarışacağım.

Bazen 5 atla yarıştığınızda da zorlanırsınız. 22 atla güzel yere düştüğünde, şans yanında olduğu zaman sıkıntı olmayabilir. Atın kendine göre stili var. Bizim at şu anda her stili yapabilecek at. 3-4 ciddi rakibimiz var. Yarışın bütünü daha önemli. Birine en büyük rakip dersin gününde olmaz. 2 bin 400 metrelik yarışa birbirinden kaliteli safkanlar katılacak. Bu işin favorisi, sürprizi yok. Güç ve kalite olarak bir tık öndeyiz ama yinede her şey kısmet." ifadelerini kullandı.