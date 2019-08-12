Gazi, şehit mezarlıklarında gönüllü temizlik yapıyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Güneydoğu gazisi Adnan Kaya (46), 2001 yılında şehit olan arkadaşı Üsteğmen Okan Divrik'i rüyasında görmesinin ardından, başta arkadaşınınki olmak üzere Manisa'daki tüm şehitlerin mezarlarını 17 yıldır gönüllü olarak temizliyor.

Evli, iki çocuk babası Adnan Kaya, 1994 yılında jandarma er olarak vatani görevini yaptığı Bitlis'in kırsal Kalametepe Mevkisi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada vuruldu. Sol kulağının altından giren merminin çene bölümüne saplandığı Kaya, yaralandı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından "Gazilik" ünvanı alan Kaya, memleketi Manisa'ya döndü.

Manisa'da yaşamını sürdüren Kaya, 2001 yılında Kayseri'de Erkilet 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan arkadaşı Üsteğmen Okan Divrik'in cenaze törenine katıldı. Gazi Kaya, altı ay sonra da Şehit Üsteğmen Divrik'i rüyasında gördüğünü belirterek, "Şehidimiz Okan Divrik'in şehit cenaze törenine katıldım, altı ay sonra rüyamda gördüm. Rüyamda kendisiyle biraz sohbet etmiştik. O rüyadan etkilenip, ertesi gün Şehit Divrik'in mezarına giderek dua ettim ve orada bulunan şehit mezarlıklarını temizledim. O günden bu yana geçen 17 yıldır da gönüllü olarak onun ve diğer şehitlerimizin mezarlarını temizlemeye devam ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Manisa Valiliği'nin görevlendirdiği temizlikçilere de yardım eden Kaya, sık sık şehitliğe gelerek, burada bulunan ağaçları sulayıp, mezarları süpürüyor, üzerlerindeki otları temizliyor, kuşlar için suluklara su koyuyor.

Aynı zamanda "Yeni Oluşum Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin başkanlık görevini de sürdüren Kaya, dini ve resmi bayramlar öncesinde de şehit mezarlarının temizliklerini yaptığını kaydetti.

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DHA