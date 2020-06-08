Gazi Abubekir Durmuş ameliyat olmak için yardım istiyor

Terörle mücadelede en önde yer alan kahramanlardan olan ve 2017 yılında Şırnak Gabar Dağında teröristlerin tuzakladığı EYP'nın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Abubekir Durmuş, sosyal medyada paylaşılan bir video ile tekrar hatırlandı.

Tüm zorluklara rağmen hayata tutunan Durmuş, sağlığı için kendisine yardım eli uzanmasını istedi.Şiddetli baş ağrıları nedeniyle yatağa bağlı şekilde yaşayan Durmuş, kafatasına takılan platinin kafa derisinin incelmesi nedeniyle çıkarılmasının ardından tekrar ameliyat olmak istiyor.

Hikayesini çekilen bir video anlatan Durmuş," Ben terörle mücadele gazisi Jandarma Uzman Çavuş Abubekir Durmuş. 2017 yılında Şırnak Gabar'da EYP sonucu ağır yaralandım.Patlamanın şiddetiyle kafatasım bu hale geldi. Şiddetli baş ağrılarım nedeniyle yatağa bağlı şekilde yaşıyorum.2018 yılında yapay kafatası ameliyatı geçirdim.Kafa derim inceldi, yapay kafatasını çıkardılar. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Sağlık Bakanımızdan, ameliyatımı yapabilecek doktorlarımızdan ameliyatımla ilgilenmelerini rica ediyorum" diyerek kendisine bir yardım eli uzanmasını istedi.