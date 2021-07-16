Gazi ve şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Pendik Gönüllüleri ekipleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı vesilesiyle gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında ekipler ailelere özel kutusunda Kur’an-ı Kerim takdim etti.

Pendik Belediyesi bünyesinde yer alan Pendik Gönüllüleri gazi ve şehit ailelerini bu bayram öncesi de ziyaret etti. Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına ekipler kapı kapı evleri ziyaret etti. Ekipler 253 gazi ve şehit ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.

Ayrıca gazi ve şehit ailelerinin hal hatırları soruldu, istekleri not edilerek ilgili birimlere iletildi. Ekipler ziyaretleri sonunda Türk Bayrağı işlemeli özel kutusunda Kur’an-ı Kerim ,Başkan Ahmet Cin’in mesajı ve PenKart bulunan hediyeyi takdim etti.