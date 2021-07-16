Şarkıcı Aylin Coşkun'dan üzen haber geldi: "Dikkatsizin biri yaktı hepimizi"Pendikspor, şirketleşmek için olağanüstü kongreye gidiyorYKS 2 yıllık taban puanları 2021 | 2021 YKS 2 yıllık boş kontenjanlar | Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık taban puanları ve kontenjanlarıİstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! 256 metrelik tanker makine arıza nedeniyle demir attıAşk Mantık İntikam 5. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 5. bölüm canlı izleAli Koyuncu kimdir? Kaç yaşında? Ali Koyuncu öldü mü, neden öldü?2021 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuç öğrenme ekranı | YKS sonucu nereden öğrenilir?UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor - Petrocub eleme maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Anne babaya Kurban Bayramı mesajı 2021 | En güzel, kısa, uzun, etkileyici Kurban Bayramı kutlama mesajları 20212021 YKS açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021?
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Gazi ve şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Gazi ve şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Pendik'te şehit ve gazi yakınları unutulmuyor. 15 Temmuz ve Kurban Bayramı dolayısıyla evlere ziyaretler gerçekleştirilirken, ailelere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Gazi ve şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim hediye edildi

Pendik Gönüllüleri ekipleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı vesilesiyle gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında ekipler ailelere özel kutusunda Kur’an-ı Kerim takdim etti.

Gazi ve şehit ailelerine Kuran-ı Kerim hediye edildi

Pendik Belediyesi bünyesinde yer alan Pendik Gönüllüleri gazi ve şehit ailelerini bu bayram öncesi de ziyaret etti. Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına ekipler kapı kapı evleri ziyaret etti. Ekipler 253 gazi ve şehit ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.

Gazi ve şehit ailelerine Kuran-ı Kerim hediye edildi

Ayrıca gazi ve şehit ailelerinin hal hatırları soruldu, istekleri not edilerek ilgili birimlere iletildi. Ekipler ziyaretleri sonunda Türk Bayrağı işlemeli özel kutusunda Kur’an-ı Kerim ,Başkan Ahmet Cin’in mesajı ve PenKart bulunan hediyeyi takdim etti.

Gazi ve şehit ailelerine Kuran-ı Kerim hediye edildi

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT