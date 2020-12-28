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  3. Gaziantep Açık Cezaevinde yapılan tatbikat paniğe yol açtı

Gaziantep Açık Cezaevinde yapılan tatbikat paniğe yol açtı

Gaziantep'teki Açık Cezaevi'nde yangın tatbikatı korkuttu. Yangın anonslarından dolayı bölgeye birçok itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Açık Cezaevinde yapılan tatbikat paniğe yol açtı

Gaziantep Açık Cezaevi'nde doğal gaz nedeniyle yangın çıktığı ve 3 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine kentteki, itfaiye, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Yapılan anonslar üzerine cezaevine art arda giren itfaiye ve ambulanslar çevredeki insanları da korkuttu.

Yapılan anonslar ve vatandaşların ihbarı ile harekete geçen ekipler cezaevine ulaştığında gerçek ortaya çıktı. Cezaevinde yangın tatbikatı yapıldığı belirlendi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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