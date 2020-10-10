Süper Lig'de milli maç arasını boş geçmek istemeyen Gaziantep FK ve Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaşacak. Ligde şu ana kadar galibiyeti bulunmayan Gaziantep, bu arayı iyi değerlendirerek Süper Lig'de yükselişe geçmek istiyor. TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un ise 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puanı bulunuyor. Adana ekibi de seri galibiyetler ile lige geri dönmek istiyor. Peki, Gaziantep - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı yapacak olan Gaziantep FK ve Adana Demirspor, bugün saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Gaziantep'in antrenman tesislerinde oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Gaziantep ve Adana Demirspor arasında oynanacak olan hazırlık maçının yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, kulüplerin sosyal medya hesaplarına göz gezdirebilirler.