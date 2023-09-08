Gaziantep ALG Spor forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı

Gaziantep ALG Spor, kentte faaliyet gösteren bir firma ile forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

T. Kadınlar Futbol Süper Lig'inde mücadele eden ve ligin ilk 2 haftasını da galibiyetle kapatan Gaziantep ALG Spor, forma göğüs sponsorluğu için kentte faaliyet gösteren Kara Holding ile sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Gaziantep ALG Spor formasının göğüs kısmında "Ecocell" ismi yer alacak.

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Forma göğüs sponsoru olarak bize destek veren firmamızın yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başarı ekonomik şartların iyi olması ve takım ruhu, aile ortamı ile geliyor. İnşallah bu birlikteliğin sonu şampiyonluk olur" dedi.

Açıklamalarda bulunan firma yönetim kurulu başkanvekili İbrahim Kara ise, "Gaziantep ALG Spor, kadınlar futbol liginde son yıllarda önemli başarılar kazanmış bir takım. Biz de Gaziantep ALG Spor'un forma sponsoru olmaktan büyük şeref ve onur duyuyoruz. Hep beraber bu başarılara devam ederiz diye umuyorum" diye konuştu.

İmza törenine ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve firma yönetim kurulu başkanvekili İbrahim Kara, firma yetkilileri Kemal Kara ve Tuğba Kara ile ALG Spor futbolcuları, teknik heyeti katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)