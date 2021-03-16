Gaziantep Araban Nüfusu 2020 - 2021 |  Araban İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Gaziantep Araban Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Gaziantep Araban nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Gaziantep Araban Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Araban ilçesinin bağlı bulunduğu Gaziantep ilinde 2 milyon 101 bin 157 kişi yaşamaktadır. Gaziantep ili 6803 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 535 (km²) si Araban ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gaziantep Araban nüfusu 33 bin 136 kişidir.

Gaziantep Toplam Nüfusu Kaçtır?

2 milyon 101 bin 157 kişidir.

Araban İlçe Nüfusu Kaçtır?

33 bin 136 kişidir.

Gaziantep Araban Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,4 olarak gerçekleşmiştir.

Araban İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,679916 Enlem : 37,679916

Araban İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Gaziantep iline bağlı bulunan Araban ilçesinin telefon alan kodu 0 342 şeklinde başlamaktadır.

Araban ilçesinin bağlı olduğu Gaziantep İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Araban ilçesinin bağlı olduğu il olan Gaziantep ilinin plaka kodu 27 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020