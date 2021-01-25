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Gaziantep, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Gaziantep, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Gaziantep, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gaziantep ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Gaziantep sahasında Atakaş Hatayspor ile 24.01.2021 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gaziantep, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Gaziantep - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

GAZİANTEP ATAKAŞ HATAYSPOR
Gaziantep Atakaş Hatayspor
1 1

Gaziantep Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 19:00

Gaziantep Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Yasin Kol(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 14. Bilal Başacıkoğlu, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp, 94. Nouha Dıcko

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

Jefferson Nogueıra Junıor,30.dk (h), Iraneuton Sousa Moraıs Junıor,90+7.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Muhammet Demir 33.dk, Sarı Kart Jefferson Nogueıra Junıor 90+7.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 23.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 81.dk, Kenan Özer 59.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 64.dk, Alexandru Iulıan Maxım 59.dk

Oyuna Girenler

Bilal Başacıkoğlu 81.dk, Nouha Dıcko 59.dk, Güray Vural 64.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 59.dk

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 6. Jean Claude Bıllong, 90. Strahıl Venkov Popov, 23. Abdurrahman Canlı, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 2. Burak Can Çamoğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 4. Soner Örnek, 3. Alexandros Katranıs, 41. Joseph Akomadı, 19. Muhammed Mert, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Yusuf Abdioğlu 90+5.dk, Sarı Kart Abdurrahman Canlı 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Mesut Çaytemel 68.dk, Abdurrahman Canlı 46.dk, Strahıl Venkov Popov 90.dk, Adama Traore 90.dk, Babajıde Davıd Akıntole 73.dk

Oyuna Girenler

Alexandros Katranıs 68.dk, Mohammed Kesselly Kamara 46.dk, Burak Can Çamoğlu 90.dk, Muhammed Mert 90.dk, Selim Ilgaz 73.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Galatasaray20123541173924
3Fenerbahçe19123439233916
4Gaziantep FK2098334243510
5Trabzonspor209652523332
6Hatayspor209562925324
7Alanyaspor1994630173113
8Fatih Karagümrük208663329304
9Yeni Malatyaspor207672726271
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Sivasspor19595212324-2
14Başakşehir FK20668263224-6
15Konyaspor206592727230
16Kasımpaşa19649213022-9
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü195311223018-8
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor1-2Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK1-1Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor0-1Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş2-1Göztepe
25.01.2021AlanyasporMKE Ankaragücü
25.01.2021KasımpaşaSivasspor
25.01.2021FenerbahçeKayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü
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