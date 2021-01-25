Gaziantep, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Gaziantep, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gaziantep ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Gaziantep sahasında Atakaş Hatayspor ile 24.01.2021 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Gaziantep Atakaş Hatayspor 1 1 Gaziantep Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 19:00

Gaziantep Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Yasin Kol(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 6. Alın Dorınel Toşca, 7. Kenan Özer, 10. Muhammet Demir, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 74. Amedej Vetrih, 44. Alexandru Iulıan Maxım

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 4. Ulaş Zengin, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 11. Güray Vural, 14. Bilal Başacıkoğlu, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp, 94. Nouha Dıcko

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

Jefferson Nogueıra Junıor,30.dk (h), Iraneuton Sousa Moraıs Junıor,90+7.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Muhammet Demir 33.dk, Sarı Kart Jefferson Nogueıra Junıor 90+7.dk, Sarı Kart Alexandru Iulıan Maxım 23.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 81.dk, Kenan Özer 59.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 64.dk, Alexandru Iulıan Maxım 59.dk

Oyuna Girenler

Bilal Başacıkoğlu 81.dk, Nouha Dıcko 59.dk, Güray Vural 64.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 59.dk

Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 16. Mesut Çaytemel, 55. Yusuf Abdioğlu, 6. Jean Claude Bıllong, 90. Strahıl Venkov Popov, 23. Abdurrahman Canlı, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 2. Burak Can Çamoğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 4. Soner Örnek, 3. Alexandros Katranıs, 41. Joseph Akomadı, 19. Muhammed Mert, 10. Selim Ilgaz, 30. Mohammed Kesselly Kamara

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Yusuf Abdioğlu 90+5.dk, Sarı Kart Abdurrahman Canlı 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Mesut Çaytemel 68.dk, Abdurrahman Canlı 46.dk, Strahıl Venkov Popov 90.dk, Adama Traore 90.dk, Babajıde Davıd Akıntole 73.dk

Oyuna Girenler

Alexandros Katranıs 68.dk, Mohammed Kesselly Kamara 46.dk, Burak Can Çamoğlu 90.dk, Muhammed Mert 90.dk, Selim Ilgaz 73.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 3 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 39 16 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 6 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 7 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 24 -2 14 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 22 -9 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 18 -8 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları