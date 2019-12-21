Gaziantep bir günde üç kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te kaçak sigara satışını önlemek amacıyla bir günde üç operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlarda toplam 3 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık 2019 Cuma günü Sanayi Mahallesi ve Savcılı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulanan bir iş yerinde yapılan aramada bin 460 paket, yine Sanayi Mahallesi Erdoğan Ergönül Caddesi üzerinde yaya olarak gezen bir şahısta yapılan aramada bin paket ve Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan üç operasyonda toplamda 3 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA