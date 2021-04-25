Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 37. hafta maçında Gaziantep sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 25.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Gaziantep
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|2
|3
Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 16:00
Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Hakan Yemişken(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Özgüç Türkalp(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
25. Çağlar Şahin Akbaba, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 17. Oğuz Ceylan, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
71. Mustafa Burak Bozan, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 15. Ertuğrul Ersoy, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 32. Osama Rashıd, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 22. Leo Schwechlen, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 99. Cenk Ahmet Alkılıç
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 2. Bohdan Butko, 11. Arvydas Novıkovas, 15. Elbasan Rashanı, 16. Rahman Buğra Çağıran, 21. Zakarya Bergdıch, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 88. Osman Çelik
Teknik Sorumlu
Yılmaz Vural
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 37. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|36
|16
|8
|12
|55
|39
|56
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|35
|13
|12
|10
|53
|45
|51
|8
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|Yeni Malatyaspor
|35
|9
|13
|13
|42
|47
|40
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|35
|10
|8
|17
|43
|56
|38
|-13
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|35
|9
|10
|16
|37
|53
|37
|-16
|18
|BB Erzurumspor
|36
|9
|10
|17
|39
|60
|37
|-21
|19
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|20
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları
|23.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Çaykur Rizespor
|24.04.2021
|Beşiktaş
|3-1
|Kayserispor
|24.04.2021
|Denizlispor
|1-1
|Sivasspor
|24.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Hatayspor
|24.04.2021
|Trabzonspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|24.04.2021
|Antalyaspor
|0-1
|Galatasaray
|25.04.2021
|Başakşehir FK
|0-0
|Alanyaspor
|25.04.2021
|Gaziantep FK
|2-3
|BB Erzurumspor
|25.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|MKE Ankaragücü
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa