Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Gaziantep sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 25.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu? Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 3 Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 16:00

Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Hakan Yemişken(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Özgüç Türkalp(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

25. Çağlar Şahin Akbaba, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 17. Oğuz Ceylan, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

71. Mustafa Burak Bozan, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 15. Ertuğrul Ersoy, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 32. Osama Rashıd, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 22. Leo Schwechlen, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 2. Bohdan Butko, 11. Arvydas Novıkovas, 15. Elbasan Rashanı, 16. Rahman Buğra Çağıran, 21. Zakarya Bergdıch, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 88. Osman Çelik

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 3 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 36 16 8 12 55 39 56 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 35 13 12 10 53 45 51 8 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 Yeni Malatyaspor 35 9 13 13 42 47 40 -5 15 MKE Ankaragücü 35 10 8 17 43 56 38 -13 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 35 9 10 16 37 53 37 -16 18 BB Erzurumspor 36 9 10 17 39 60 37 -21 19 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 20 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları