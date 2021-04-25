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Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Gaziantep sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 25.04.2021 16:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor
2 3

Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 16:00

Gaziantep Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Hakan Yemişken(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Özgüç Türkalp(avar)

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

25. Çağlar Şahin Akbaba, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 10. Muhammet Demir, 17. Oğuz Ceylan, 11. Güray Vural, 7. Kenan Özer, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 74. Amedej Vetrih, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

71. Mustafa Burak Bozan, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 15. Ertuğrul Ersoy, 24. Roderıck Jefferson Gonçalves Mıranda, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 32. Osama Rashıd, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 5. Hasan Hatipoğlu, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 17. Emrah Başsan, 22. Leo Schwechlen, 23. Gökhan Kardeş, 77. Mehmet Murat Uçar, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 99. Cenk Ahmet Alkılıç

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 2. Bohdan Butko, 11. Arvydas Novıkovas, 15. Elbasan Rashanı, 16. Rahman Buğra Çağıran, 21. Zakarya Bergdıch, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 88. Osman Çelik

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş35236675367539
2Galatasaray35216867336934
3Fenerbahçe34216761346927
4Trabzonspor361712744336311
5Alanyaspor361681255395616
6Hatayspor351591157435414
7Sivasspor35121674841527
8Gaziantep FK351312105345518
9Fatih Karagümrük351311114942507
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3691512364842-12
14Yeni Malatyaspor3591313424740-5
15MKE Ankaragücü3510817435638-13
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK3591016375337-16
18BB Erzurumspor3691017396037-21
19Kayserispor3581116274635-19
20Gençlerbirliği359818366135-25
21Denizlispor3561019336028-27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları

23.04.2021Gençlerbirliği2-1Çaykur Rizespor
24.04.2021Beşiktaş3-1Kayserispor
24.04.2021Denizlispor1-1Sivasspor
24.04.2021Konyaspor0-0Hatayspor
24.04.2021Trabzonspor2-0Fatih Karagümrük
24.04.2021Antalyaspor0-1Galatasaray
25.04.2021Başakşehir FK0-0Alanyaspor
25.04.2021Gaziantep FK2-3BB Erzurumspor
25.04.2021Yeni Malatyaspor2-1MKE Ankaragücü
25.04.2021Fenerbahçe Kasımpaşa
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