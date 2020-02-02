İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve pompalı ele geçirildi.

Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve pompalı ele geçirildi. Toplamda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından suç ve suçlulara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 2 şahıstan birer ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek, 3 ayrı şahıstan birer ruhsatsız pompalı av tüfeği ve üç adet tüfek fişeği olmak üzere toplam 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT