Gaziantep Fakülte-Okul İşbirliği toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gaziantep Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen, "Fakülte-Okul İşbirliği" toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcıları, akademisyenler, idareciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe,fakülte ve okul işbirliğinin gerçekleşmesi için Milli Eğitim olarak tüm öğretmenleri ve olanakları ile çalışmalara destek vereceklerini ve Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.FatihÖzmantar ise, öğretmen yetiştirmede saha uygulamalarının önemine değinereköğretmen ve idarecilere sağladıkları destek için teşekkür etti.Prof. Dr. Özmantar, öğretmen adaylarını çağın gerektirdiği her türlü yeniliği yansıyacak şekilde, gerek uygulamalı gerekse teorik açıdan yetiştirdiklerini, onların nitelikli öğretmenler olarak yetişmesi için gereken tüm çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmalardan sonra Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt ve İl Milli Eğitim MEBBİS sorumlusu Emre Yıldırım tarafından uygulamaların sağlıklı yürütülebilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sonrasında uygulama okulu idarecileri ile öğretmenleri akademisyenlerle işleyişe yönelik planlamalar yapmak üzere seminer salonlarında çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA