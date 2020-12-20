Gaziantep, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Gaziantep, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gaziantep ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Gaziantep sahasında Fenerbahçe ile 19.12.2020 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Gaziantep, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Gaziantep, Fenerbahçe maç sonucu: Gaziantep Fenerbahçe 3 1 Gaziantep Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın Gaziantep, Fenerbahçe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Kalyon Stadyumu - Gaziantep

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 19:00

Gaziantep Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Kerem Ersoy(avar)

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 6. Alın Dorınel Toşca, 11. Güray Vural, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 10. Muhammet Demir, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 17. Oğuz Ceylan, 5. Kubilay Aktaş, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 88. Furkan Soyalp, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 7. Kenan Özer, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Amedej Vetrih ,10.dk (f), Alexandru Iulıan Maxım,40.dk (p), Kenan Özer,90+6.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 53.dk, Sarı Kart Amedej Vetrih 67.dk, Sarı Kart Andre Alexandre Carreıra De Sousa 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Muhammet Demir 76.dk, Amedej Vetrih 76.dk, Alexandru Iulıan Maxım 86.dk, Nouha Dıcko 63.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 86.dk

Oyuna Girenler

Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 76.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 76.dk, Kenan Özer 86.dk, Zvonımır Kozulj 63.dk, Oğuz Ceylan 86.dk

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

48. Ahmet Oytun Özdoğan, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 9. Papıss Demba Cısse, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 35. Nazım Sangare, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 37. Fılıp Novak

Yedekler

15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 57. Eyüp Akcan, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Dımıtrıos Pelkas,24.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Nazım Sangare 37.dk, Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 59.dk, Sarı Kart Kemal Ademı 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar

Nazım Sangare 78.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 46.dk, Papıss Demba Cısse 64.dk

Oyuna Girenler

Caner Erkin 78.dk, Thıam Mame Baba 46.dk, Kemal Ademı 64.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 5 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 6 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 7 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 8 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 13 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 MKE Ankaragücü 11 2 2 7 13 19 8 -6 21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları