Gaziantep, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Gaziantep, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Gaziantep, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Gaziantep ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 13. hafta maçında Gaziantep sahasında Fenerbahçe ile 19.12.2020 19:00'da karşılaştı. Kalyon Stadyumu - Gaziantep stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Gaziantep, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
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Gaziantep, Fenerbahçe maç sonucu:
|Gaziantep
|Fenerbahçe
|3
|1
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Gaziantep, Fenerbahçe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Kalyon Stadyumu - Gaziantep
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 19:00
Gaziantep Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Kerem Ersoy(avar)
Gaziantep
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 6. Alın Dorınel Toşca, 11. Güray Vural, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 74. Amedej Vetrih, 10. Muhammet Demir, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 17. Oğuz Ceylan, 5. Kubilay Aktaş, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 88. Furkan Soyalp, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 7. Kenan Özer, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Amedej Vetrih ,10.dk (f), Alexandru Iulıan Maxım,40.dk (p), Kenan Özer,90+6.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 53.dk, Sarı Kart Amedej Vetrih 67.dk, Sarı Kart Andre Alexandre Carreıra De Sousa 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammet Demir 76.dk, Amedej Vetrih 76.dk, Alexandru Iulıan Maxım 86.dk, Nouha Dıcko 63.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 86.dk
Oyuna Girenler
Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 76.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 76.dk, Kenan Özer 86.dk, Zvonımır Kozulj 63.dk, Oğuz Ceylan 86.dk
Fenerbahçe İlk 11
48. Ahmet Oytun Özdoğan, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 9. Papıss Demba Cısse, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 35. Nazım Sangare, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 37. Fılıp Novak
Yedekler
15. Harun Tekin, 5. Jose Ernesto Sosa, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 30. Ömer Faruk Beyaz, 57. Eyüp Akcan, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin, 99. Kemal Ademı
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
Dımıtrıos Pelkas,24.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Nazım Sangare 37.dk, Sarı Kart Dımıtrıos Pelkas 59.dk, Sarı Kart Kemal Ademı 90+6.dk
Oyundan Çıkanlar
Nazım Sangare 78.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 46.dk, Papıss Demba Cısse 64.dk
Oyuna Girenler
Caner Erkin 78.dk, Thıam Mame Baba 46.dk, Kemal Ademı 64.dk
Süper Lig 13. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|26
|15
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|23
|11
|3
|Fenerbahçe
|13
|7
|2
|4
|23
|19
|23
|4
|4
|Gaziantep FK
|12
|5
|6
|1
|20
|15
|21
|5
|5
|Hatayspor
|12
|6
|3
|3
|14
|15
|21
|-1
|6
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|20
|6
|7
|Yeni Malatyaspor
|12
|5
|4
|3
|16
|13
|19
|3
|8
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|19
|2
|9
|Göztepe
|13
|4
|6
|3
|19
|14
|18
|5
|10
|Kasımpaşa
|13
|5
|3
|5
|16
|17
|18
|-1
|11
|Trabzonspor
|13
|4
|5
|4
|15
|17
|17
|-2
|12
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|13
|Başakşehir FK
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|15
|0
|14
|Çaykur Rizespor
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|15
|-3
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|14
|-4
|16
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|11
|-3
|17
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|11
|-8
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|9
|-10
|20
|MKE Ankaragücü
|11
|2
|2
|7
|13
|19
|8
|-6
|21
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları
|18.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Galatasaray
|19.12.2020
|Gaziantep FK
|3-1
|Fenerbahçe
|19.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|2-0
|Kasımpaşa
|19.12.2020
|Göztepe
|0-1
|Hatayspor
|19.12.2020
|Trabzonspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|20.12.2020
|Beşiktaş
|BB Erzurumspor
|20.12.2020
|Denizlispor
|Alanyaspor
|20.12.2020
|Gençlerbirliği
|MKE Ankaragücü
|21.12.2020
|Antalyaspor
|Kayserispor
|21.12.2020
|Konyaspor
|Sivasspor