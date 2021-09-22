Gaziantep FK 1-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de haftalar geçerken, futbol heyecanı da katlanarak devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir takımları kozlarını paylaştı. Maçın başlama düdüğünün çalmasıyla bir anda rakip kaleye doldurulan topu gole çeviren Gaziantep FK, karşılaşmayı kazanarak 3 puanı aldı. Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 8'e çıkarırken, Medipol Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK 1-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

GOL! Maç golle başladı... Santra sonrası ceza sahası ön çizgisine doğru doldurulan topu Figueiredo indirdi. Ceza sahasında bu topla buluşan Muhammet Demir sağ çaprazdan şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

23. dk'da Sol kanattan Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı. Muhammet Demir sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulup sıfıra indi. Arka direğe havalandırdığı topa kimse dokunamadı.

35. dk'da DİREKTEN DÖNDÜ! Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Sagal'ın yerden sert şutunda top direkten döndü.

40. dk'da KAÇTI! Lima'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

65. dk'da KAÇTI! Tolga'nın sol kanattan ortasında Berkay uygun durumda kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca Gaziantep FK, tarihe geçen golüyle maçı 1-0 kazandı.