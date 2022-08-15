Gaziantep FK 1 - 0 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında Gaziantep FK evinde konul ettiği MKE Ankaragücü'nü Ertuğrul Ersoy'un 47.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gaziantep FK 1 - 0 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Kalyon Stadı'ndaki zemin bakım ve onarımı nedeniyle Hatay'da oynanması kararlaştırılan maçın 14. dakikasında, sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Gaziantep ekibinden Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

Gaziantep FK 1 - 0 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topa uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

53. dakikada Gaziantep FK atağında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in serbest vuruşunda kaleye giden topu kaleci Bahadır Han Güngördü son anda uzaklaştırdı.

72. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü, kornere çeldi.

Gaziantep FK 1 - 0 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

81. dakikada Gaziantep'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Kitsiou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Mustafa Kürşad Filiz, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86. dakikada Maxim'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Bahadır Han Güngördü'den döndü, dönen topu tamamlamak isteyen Pekhart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Veliu), Jevtovic, Markovic (Dk. 59 Mirza Cihan), Maxim, Furkan Soyalp (Dk. 73 Abdulkadir Parmak), Figueiredo (Dk. 73 Pekhart)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho (Dk. 89 Ali Kaan Güneren, Abdullah Durak (Dk. 54 Diack), Chatzigiovanis (Dk. 54 Jese), Zahid (Dk. 54 Sowe), Beridze (Dk. 66 Ariyibi), Federico

Gol: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Çankaya, Dk. 35 Chatzigiovanis, Dk. 79 Diack (MKE Ankaragücü) Dk. 30 Kitsiou, Dk. 45 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

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