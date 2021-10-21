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Gaziantep FK 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 10. haftada Gaziantep FK ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maç berabere sonuçlandı. Maça ev sahipliği yapan Gaziantep 1, deplasmanda olan Giresunspor 1 skoruyla mücadeleyi sonlandırdı.

Gaziantep FK 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Giresunspor takımının kozlarını paylaştığı maç kıyasıya mücadelenin ardından sona erdi. İki takım berabere kaldı. Maç skoru Gaziantep FK 1-1 Giresunspor olarak sonuçlandı.

Gaziantep FK 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

GAZİANTEP FK 1 - 1 GİRESUNSPOR | MAÇ SONUCU

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 46 Messaoudi), Tosça, Kitsiou, Caulker, Doğan Erdoğan, Figueiredo (Dk. 73 Kenan Özer), Mendyl, Sagal (Dk. 39 Dicko), Maxim (Dk. 81 Furkan Soyalp), Muhammet Demir,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Sergio (Dk. 83. Emre Taşdemir), Diabate, Sankhare (DK. 60 Süleymanov), Doukara (Dk. 79 Pelupessy),

Goller. Dk. 77 Sergio (GZT Giresunspor), Dk. 90+2 Perez (kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Diarra, Dk. 53 Perez, Dk. 76 Süleymanov (GZT Giresunspor), Dk. 50 Figueiredo, Dk. 51 Dicko, Dk. 76 Mendyl (Gaziantep FK)

Gaziantep FK 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Gaziantep FK-GZT Giresunspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

56. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

57. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Diabate'nin çektiği sert şuttka kaleci Günay Güvenç, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

62. dakikada Suleymanov'un pasıyla penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Diabate'nin şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın altıpasa çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Sergio, fileleri havalandırdı: 0-1.

90+2. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun pas sonrası Caulker'ın kafayla altıpasa doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in ters kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Gaziantep FK 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Muhammet Demir, Djilobodji, Doğan, Figueiredo, Maxim, Caulker, Mendyl, Kitsiou, Sagal.

Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki Yavru, Serginho, Traore, Doukara, Diabate, Flavio, Alexis Perez, Aziz Behiç, Sankhare.

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