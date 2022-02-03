Çasar ne demek, TDK'ya göre Çasar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ankara Keçiörengücü 1 – 1 Yılport Samsunspor | Maç sonucuEndüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTuzlaspor 0 – 2 Balıkesirspor | Maç sonucuGaziantep FK 5 – 1 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özetiTecerrüt ne demek, TDK'ya göre Tecerrüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bursaspor– Altınordu maçı canlı izle | Bursaspor– Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiFatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiEndüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTrabzonspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Trabzonspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Gaziantep FK 5 – 1 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti

Gaziantep FK 5 – 1 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24.haftasında Gaziantep FK evinde konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Djilobodji (2), Muhammet Demir, Maxim ve Furkan Soyalp attı.

Gaziantep FK 5 – 1 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti

6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Sağ taratan atak gelişen ev sahibi takımda Figueiredo yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasında direkten dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

12. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın pozisyonunda Kitsiou'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Muhammet Demir, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

19. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşunda top auta çıktı.

29. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Faysal Fajr’ın ceza sahasına gönderdiği ortada Goutas, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

Gaziantep FK 5 – 1 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti

39. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Figueiredo'nun topuk pasında Muhammet Demir’in biraz sürdükten sonra çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Muhammet Demir'in vuruşunda kaleciden dönen topu Djilobodji, ağlarla buluşturdu. 3-1

45. dakikada Figueiredo sağ kanattan aldığı topu Kitsiou'nun önüne bıraktı. Ceza sahası dışından Kitsiou'nun vuruşunda topu ağlara gitti. VAR incelenmesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk devresi Gaziantep FK'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının özetini izlemek için tıklayınız

65. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Kayode topu ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

70. dakikada ev sahibi takım Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Furkan Soyalp ceza sahası içerisinde rakibin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Maxim topu filelerle buluşturdu: 4-1

Gaziantep FK 5 – 1 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti

72. dakikada konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un gelişen atağında ceza sahası içesinde topla buluşan Gradel'in vuruşunda top direkten döndü.

77. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-1

Karşılaşma, Gaziantep FK'nın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Tosca (Dk. 82 Merkel), Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk 27 Hamza Mendyl), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo (Dk.82 Sagal), Maxim (Dk. 70 Recep Niyaz), Kitsiou, Vetrih (Dk. 82 Doğan Erdoğan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Cofie, Goutas, Yatabare, Pedro Henrique, (Dk. 46 Gradel) Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, (Dk. 70 Sefa Yılmaz), Koray Altınay (Dk. 46 Kayode), Fayçal Fajr (Dk. 81 Ziya Erdal), Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 6 ve Dk.40 Djilobodji, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk.70 Maxim (Penaltıdan), Dk. 77 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammet Demir, Dk. 60 Vetrih, Dk. 80 Kitsiou, Dk. 85 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 58 Cofie, Dk. 60 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kartlar : Dk 62 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Gaziantep FK 5 – 1 Demir Grup Sivasspor | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT