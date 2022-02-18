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Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GAZİANTEP FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK – Adana Demirspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK – ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK – Adana Demirspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Deniz Caner Özsaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Can Cengiz görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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