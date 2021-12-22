Gaziantep FK - Alanyaspor canlı izle | Gaziantep FK - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Gaziantep FK - Alanyaspor canlı izle | Gaziantep FK - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde..
Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için Gaziantep FK - Alanyaspor canlı izle | Gaziantep FK - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Furkan Ürün yapıyor.
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR CANLI İZLE
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor arasındaki maç BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI İLK 11
GAZİANTEP FK
1. GÜNAY GÜVENÇ
3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
45. STEVEN ROY CAULKER
6. ALIN DORINEL TOŞCA
70. STYLIANOS KITSIOU
11. HALİL İBRAHİM PEHLİVAN
21. DOĞAN ERDOĞAN
5. FURKAN SOYALP
44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM
25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
10. MUHAMMET DEMİR
Yedekler
71. MUSTAFA BURAK BOZAN
15. ERTUĞRUL ERSOY
4. ULAŞ ZENGİN
17. OĞUZ CEYLAN
52. ALEXANDER MERKEL
18. AHMED EL MESSAOUDI
7. KENAN ÖZER
77. ENVER CENK ŞAHİN
94. NOUHA DICKO
26. MİRZA CİHAN
Teknik Sorumlu
EROL BULUT
ALANYASPOR İLK 11
1. SERKAN KIRINTILI
6. UMUT GÜNEŞ
7. EFECAN KARACA
14. FAMARA DIEDHIOU
18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS
19. NEMANJA MILUNOVIC
20. FATİH AKSOY
24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES
25. MIHA MEVLJA
75. TAYFUR BİNGÖL
91. DAVIDSON DA LUZ PEREIRA
Yedekler
28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA
30. YUSUF KARAGÖZ
3. AHMET GÜLAY
8. AHMED ILDIZ
10. ELHADJI BABACAR KHOUMA
11. EFKAN BEKİROĞLU
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
34. İSMAİL ZEHİR
35. FURKAN BAYIR
70. OĞUZ AYDIN
Teknik Sorumlu
BÜLENT KORKMAZ