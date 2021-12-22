Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek veya takip etmek isteyenler için Gaziantep FK - Alanyaspor canlı izle | Gaziantep FK - Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanan maç, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Furkan Ürün yapıyor.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR CANLI İZLE

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor arasındaki maç BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI İLK 11

GAZİANTEP FK

1. GÜNAY GÜVENÇ

3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI

45. STEVEN ROY CAULKER

6. ALIN DORINEL TOŞCA

70. STYLIANOS KITSIOU

11. HALİL İBRAHİM PEHLİVAN

21. DOĞAN ERDOĞAN

5. FURKAN SOYALP

44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM

25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO

10. MUHAMMET DEMİR

Yedekler

71. MUSTAFA BURAK BOZAN

15. ERTUĞRUL ERSOY

4. ULAŞ ZENGİN

17. OĞUZ CEYLAN

52. ALEXANDER MERKEL

18. AHMED EL MESSAOUDI

7. KENAN ÖZER

77. ENVER CENK ŞAHİN

94. NOUHA DICKO

26. MİRZA CİHAN

Teknik Sorumlu

EROL BULUT

ALANYASPOR İLK 11

1. SERKAN KIRINTILI

6. UMUT GÜNEŞ

7. EFECAN KARACA

14. FAMARA DIEDHIOU

18. JOAO PEDRO BARBADAS NOVAIS

19. NEMANJA MILUNOVIC

20. FATİH AKSOY

24. JUAN FRANCISCO MORENO FUERTES

25. MIHA MEVLJA

75. TAYFUR BİNGÖL

91. DAVIDSON DA LUZ PEREIRA

Yedekler

28. JOSE CARLOS COENTRAO MARAFONA

30. YUSUF KARAGÖZ

3. AHMET GÜLAY

8. AHMED ILDIZ

10. ELHADJI BABACAR KHOUMA

11. EFKAN BEKİROĞLU

21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

34. İSMAİL ZEHİR

35. FURKAN BAYIR

70. OĞUZ AYDIN

Teknik Sorumlu

BÜLENT KORKMAZ