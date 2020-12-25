Gaziantep FK - Alanyaspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS LİNKİ

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 15. hafta oynanacak olan Gaziantep FK-Alanyaspor maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Gaziantep FK evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 12 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Alanyaspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor. Gaziantep FK, ligde çıktığı 13 maçta 24 puan topladı ve 5. sıraya yerleşti. Alanyaspor ise 14 maçta 27 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

GAZİANTEP FK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK-Alanyaspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Erdinç Sezertam üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gaziantep FK-Alanyaspor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Bu karşılaşmayı Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.