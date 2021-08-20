Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle | Beinsports HD 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle | Beinsports HD 1 canlı yayın izle linkini arıyor. İşte yayın ile ilgili bilgiler...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele Gaziantep'te Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı izlemek için Gaziantep FK - Beşiktaş maçı linkine tıklayabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİNSPORTS HD 1 CANLI İZLEME LİNKİ

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler. İzlemek için Gaziantep FK - Beşiktaş maçı Beinsports HD 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk olacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.