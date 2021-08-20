Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele Gaziantep'te Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk olacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.