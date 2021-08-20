Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu mücadele Gaziantep'te Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Ümit Öztürk olacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.