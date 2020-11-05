Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ile başlıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon, 6 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, 8'inci sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7 maçta 8 puan toplayarak 9'uncu sırada bulundu. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8'inci haftası Gaziantep FK - Beşiktaş maçıyla açılıyor. Karşılaşma, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Erdinç Sezertam üstlenecek.

HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Gaziantep FK - Beşiktaş maçını da yayınlayacak. Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ