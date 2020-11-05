Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın ilk maçında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ile başlıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularıyla araştırmalar yapıyor. Soruların tüm cevaplarını haberimizde verdik. Bu sezon, 6 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, 8'inci sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7 maçta 8 puan toplayarak 9'uncu sırada bulundu. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8'inci haftası Gaziantep FK - Beşiktaş maçıyla açılıyor. Karşılaşma, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Erdinç Sezertam üstlenecek.
HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS, Gaziantep FK - Beşiktaş maçını da yayınlayacak. Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan iki Süper Lig maçında da ev sahibi ekipler birer galibiyet aldı (Gaziantep FK 3-2 Beşiktaş & Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK).
- Süper Lig'de çıktığı son 15 maçın 10'unda rakipleriyle berabere kalan Gaziantep FK (4G 1M), geçen sezondan bu yana en fazla beraberlik alan takım konumunda (18).
- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında taraflar 28 gol attı (Beşiktaş 17-11 Rakipler).
- Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ikinci yarılarında Gaziantep FK'dan (7) daha fazla gol atan tek takım Fatih Karagümrük (8). Aynı zaman diliminde Beşiktaş'tan (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Trabzonspor (10).
- Geçen sezon Gaziantep FK'nın Beşiktaş'a attığı üç Süper Lig golünün ikisinde Güray Vural'ın doğrudan katkısı vardı (1 gol & 1 asist).
- Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'in Süper Lig kariyerinde attığı 10 golün altısı penaltıdan geldi. İlk lig maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana Rumen oyuncudan daha fazla penaltı golü kaydeden tek isim Jose Sosa (7).
- Beşiktaş forveti Cyle Larin, Süper Lig'de attığı son beş golün üçünü kafa vuruşlarıyla kaydetti. Kanadalı oyuncu, bu sezon siyah beyazlı formayla birden fazla gol sevinci yaşayan tek isim konumunda (3 gol).
- Beşiktaş'ın son Süper Lig golünde asisti yapan isim olan Rachid Ghezzal, en üst lig seviyesinde Aralık 2016'dan bu yana üst üste iki maç gol katkısı sağlayamıyor (Lyon formasıyla 1 gol & 2 asist).
- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla oynadığı son 22 maçın sadece birini kazanbilen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica (7B 14M), bu süreçteki tek galibiyetini geçen sezon Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada aldı (3-2).
- Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son dokuz maçın yedisini kazanan Sergen Yalçın (1B 1M), bu karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşadı (toplam 21 gol).