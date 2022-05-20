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Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona erecek.  Bu kapsamda Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Gaziantep FK – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: GAZİANTEP FK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Gaziantep - Çaykur Rizespor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak. 

Maçı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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