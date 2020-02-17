Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, çok fazla fırsat kaçırdıklarını ve rahat bitirebilecekleri maçı daha gergin bitirdiklerini söyledi.

Sumudica, iki penaltı üst üste kaçıran Muhammet Demir ile ilgili ise penaltıyı Maxim'in kullanması yönünde uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, galibiyetin sürpriz olmadığını vurgulayarak, "Kolay kazanılması gereken bir maçtı. Çok iyi oynadık. Bence bu galibiyet kimse için sürpriz olmamıştır. Sahada tek bir takım vardı o da Gaziantep FK idi. İki penaltı kaçırdık. Bence ilk yarıdaki pozisyonda penaltıydı. Bize olduğunda santim santim ölçülüyor. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Soğuk havada akşam 8'de oynadık, oyuncularım için kolay değildi. Buraya ilk geldiğim gün herkes oturduğu yerden "Bu takım 2'nci Lig'e düşer" dedi. Yine söylüyorum bu takım düşmeyecek. Ben ikinci penaltıyı kullanması için Maxim'e söyledim. Ben sahanın içerisine giremem. Daha sonra Maxim ile konuştum. Muhammet'in ilk penaltıyı kaçırdığı için üzgün olduğunu bu yüzden ikinci penaltıyı atacağını düşündüğünü söyledi. Ben Muhammet adına üzgün değilim böyle şeyler futbolda olur" dedi.

İSMAİL KARTAL: MAÇA İYİ HAZIRLANAMADIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise maça iyi hazırlanamadıklarını ifade ederek, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

İsmail Kartal, "Hava şartları dolayısıyla yeterli bir şekilde hazırlanamadık. Adana'da hazırlandık. İyi de bir kamp dönemi geçirdik ama deplasmanda oynayınca rakibin ilk dakikalarda oyuna coşkulu başlayacağını biliyorduk. Maçın başlarında net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularımızın buraya gelirken morali iyiydi. Dediğimiz gibi maça iyi hazırlanamadık sonuç olarak 2 haftadır maç yapmıyorduk. Maçın sonlarına doğru nasıl 1 puan alırız diye hamleler yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık rakibi tebrik ediyoruz önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marius Sumudica'nın açıklamaları

- İsmail Kartal'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA