Gaziantep FK – Demir Grup Sivasspor maçı canlı izle | Gaziantep FK - Sivasspor Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Gaziantep FK – Demir Grup Sivasspor maçı canlı izle | Gaziantep FK - Sivasspor Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

GAZİANTEP FK – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı.

Zorlu maçı hakem Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz’in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapıyor.

GAZİANTEP FK – DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor arasındaki zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GAZİANTEP FK İLK 11

1. GÜNAY GÜVENÇ

15. ERTUĞRUL ERSOY

74. AMEDEJ VETRİH

6. ALIN DORINEL TOŞCA

3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI

70. STYLIANOS KITSIOU

11. HALİL İBRAHİM PEHLİVAN

5. FURKAN SOYALP

44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM

10. MUHAMMET DEMİR

25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

21. KORAY ALTINAY

6. DIMITRIOS GOUTAS

88. CANER OSMANPAŞA

3. UĞUR ÇİFTÇİ

5. ISAAC COFIE

76. FAYCAL FAJR

20. KEREM ATAKAN KESGİN

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

16. PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA

9. MUSTAPHA YATABARE