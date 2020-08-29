Türkiye'de futbolun başlamasına kısa bir süre kala, takımlar hazırlık maçlarını yapmaya devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında bugün, Gaziantep FK ve Denizlispor karşı karşıya gelecek. Lig'de geçtiğimiz sezonun başarılı ekiplerinden sayabileceğimiz Gaziantep FK, seneyi 8. sırada 46 puanla bitirmişti. Marius Sumudica yönetimindeki Antep ekibi, hazırlık maçlarında yeni transferlerini ve önümüzdeki zorlu sezon öncesinde takımını ölçme şansı buluyor.

Öte yandan, geçtiğimiz sezonun, son haftalardaki performansı ile ligde kalmayı başaran takımı Denizlispor, 14. sırada 35 puanla sezonu bitirmişti. Robert Prosinecki ile sezona başlayacak olan Denizlispor'da sezon öncesinde takımını ölçme şansı buluyor. Peki, Gaziantep FK - Denizlispor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ve Denizlispor arasında oynanacak hazırlık maçı, Kocatepe Spor Kompleksi D-1 Sahasında başlama vuruşunu gerçekleştirecek. 29 Ağustos (bugün) saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma, iki takımın kendilerini denemesi için büyük bir şans.

HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ve Denizlispor mücadelesinin şu an için bir yayıncısı bulunmuyor. Ayrıca karşılaşmaya seyirci de alınmayacak.

İLK 11'LER

Kulüpler, ilk 11 bilgisi paylaştığında haberimiz güncellenecektir.