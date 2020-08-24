2019-2020 sezonunu koronavirüs gölgesi altında kapatan kulüpler, 2020-2021 sezonuna hazırlanmaya başladı. 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları için sezon öncesi kamplarda bulunan takımlar, artık hazırlık maçlarına çıkmaya başlıyor. Geçen sezon Süper Ligi, 8. sırada bitiren Gaziantep FK, TFF 1. Lig'i son sırada bitirerek bir alt lige düşen Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Gaziantep FK - Eskişehirspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ve Eskişehirspor arasındaki hazırlık maçı, 24 Ağustos saat 17.30'da başlama vuruşunu gerçekleştirecek. Hazırlık kampları için Afyon'da bulunan iki takım, Afyon Zafer Stadyumunda yeni sezon öncesi birbirlerini deneyecek.

HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Eskişehirspor maçı için şu anlık herhangi bir yayıncı bilgisi bulunmuyor. Beklenilen, karşılaşmanın televizyon ekranlarından ya da sosyal medya hesaplarından naklen olarak yayınlanmaması. Ancak mücadele sona erdikten sonra özet görüntülerini iki kulüp, kendi hesaplarından paylaşabilir.

Gaziantep'in Afyon kampından görüntüler:

Eskişehirspor'un hazırlık kampından görüntüler: