Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Hüseyin Göcek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

GAZİANTEP FK: Günay - Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Tosca, Morais, Djilobodji, Jefferson (Dk. 45 Twumasi), Diarra (Dk. 84 Pawlowski), Chibsah, Kenan Özer (Dk. 61 Muhammet Demir), Kayode

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+2 Tolgay Arslan), Ozan Tufan, Kruse (Dk. 83 Deniz Türüç), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Rodrigues), Vedat Muriç

GOLLER: Dk. 51 Kruse, Dk. 90+2 Vedat Muriç (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Vedat Muriç (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Jefferson, Oğuz Ceylan, Diarra, Chibsah, Morais (Gaziantep FK) - Tolga Ciğerci, Altay, Vedat Muriç (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

7'nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında içeri yapılan ortaya ön direkte ters vuruş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan'ın ara pasında Kayode savunma arkasına sarktı. Altay araya girerek pozisyonu önledi.

40'ıncı dakikada konuk takımda Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içerisinde Serdar'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

51'inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Muriç'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında kafa vuruşu yapan Kruse, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

64'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Twumasi'nin vuruşu savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

66'ncı dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

71'inci dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kruse'nin vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

73'üncü dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Altay çıkardı. Pozusyonun devamında Twumasi'nin vuruşu auta çıktı.

82'nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rodrigues'in ara pasında Muriç topu ağlara gönderdi. Ancak öncesinde pası atan Rodrigues ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

87'nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında savunma arkasına sarkan Twumasi, Altay'ı da geçti ve seken topu önünde buldu. Ardından yaptığı vuruş ağları havalandırdı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından faul tespit ederek, golü geçersiz saydı.

90'ıncı dakikada orta alandan gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Muriç'in sert vuruşu ağlara gitti: 0-2.

Öte yandan karşılaşmayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de takip etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA