Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep Fk ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isteyen ve zirveden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, rakibini ligin ilk haftasında 5-0 mağlup etmişti. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Fenerbahçe bu maç öncesinde 31 puanla 5. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 24 puanla 9. sırada bulunuyor.

Gaziantep FK – Fenerbahçe CANLI ANLATIM

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GAZİANTEP FK ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Twumasi'nin vuruşu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere çıktı.

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Gaziantep FK'de Yussif Chibsah, Vedat Muriqi ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullandığı için sarı kart gördü.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan bir şekilde auta çıktı.

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Gaziantep FK'de Kenan Özer'in yerine Muhammet Demir oyuna girdi.

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Bu dakikalarda Gaziantep FK'nin de dörtlü savunmaya geçtiğini görüyoruz.

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Oyunun bu bölümünde Ozan yeniden merkeze geldi, Kruse sağ kanada geçti. Fenerbahçe yeniden 4-1-4-1 oynuyor.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz, rakibin hızlı hücumunu kesmek amacıyla Morais'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

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Fenerbahçe'de Max Kruse üç yıl aradan sonra ilk kafa golünü atmış oldu.

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Fenerbahçe'de Rodrigues ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşündü, vuruşu kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

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İkinci yarıda karşılaşma oldukça yüksek tempoda oynanıyor.

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GAZİANTEP FK'DEN NET FIRSAT! Kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunu Altay inanılmaz çıkardı!

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Gaziantep01Fenerbahçe

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU! Muriqi'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kruse ağları havalandırdı.

Max Kruse

Fenerbahçe

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Rodrigues'in oyuna girişi ve diziliş değişikliği işe yaramış gibi görünüyor.

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İkinci yarıya baskılı başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

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Emre'nin kullandığı köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması karşıladı.

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Sarı-lacivertliler Emre ile sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

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Fenerbahçe'de Dirar'ın sol kanattan yerden yaptığı ortayı savunmada Kana-Bıyık kornere gönderdi.

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İkinci yarıda Ozan sağ kanatta, Kruse sol kanatta, Rodrigues ise sol kanatta yer alıyor. Fenerbahçe 4-2-3-1'e geçmiş durumda.

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Fenerbahçe'de Rodrigues oyuna girer girmez pozisyon yaratmış oldu.

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FENERBAHÇE GOLÜ BULDU AMA OFSAYT! Garry Rodrigues savunma arkasına sızdı, kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı, top direkten geri geldi. Ardından Muriqi ağları havalandırdı, ancak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

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Fenerbahçe ikinci yarıya Tolga Ciğerci'nin yerine Garry Rodrigues'i oyuna alarak başladı.

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Ve ikinci yarı Gaziantep FK'nin santra vuruşuyla başladı.

Ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

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Gaziantep FK'de sakatlanan Jefferson'ın yerine Patrick Twumasi oyuna girdi.

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Gaziantep FK'de Jefferson oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Kendisini yere bıraktı.

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Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

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Muriqi ile çarpışan kaleci Günay yerden kalkamadı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

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FENERBAHÇE'DEN NET FIRSAT! Savunma arkasına atılan uzun pası Ozan kafasıyla Muriqi'in önüne indirdi, ardından Muriqi kafa vuruşunu yaptı ama araya kaleci Günay girdi.

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Fenerbahçe ilk yarının son bölümünde rakibine önde pres uyguluyor.

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FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Emre'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

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Böylece karşılaşmada beşinci sarı kart çıkmış oldu. Bu gidişle iki takımın da maçı 11 kişiyle tamamlaması zor görünüyor.

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Gaziantep FK'de Souleymane Diarra, Max Kruse'nin yüzüne attığı dirseğin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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Fenerbahçe'de savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan'ın vuruşu savunmaya da çarpıp üstten kornere gitti.

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Serdar Aziz'in savunma arkasına yolladığı uzun pası doğrudan auta çıktı.

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Emre'nin önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

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Fenerbahçe'de Jailson ile çarpışan Emre bir sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

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Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriqi kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

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Gaziantep FK'de Chibsah, Emre'nin pasını eliyle kesti, top Fenerbahçe'ye geçti.

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Oyun karşılıklı faullerle sık sık durmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır, kalesini terk ettikten sonra Kenan Özer'i formasından çektiği için sarı kart gördü.

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Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı ve top auta çıktı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi itirazından dolayı sarı kart gördü.

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Gaziantep FK, bu dakikalarda Fenerbahçe ceza sahasına yakın noktalardan duran top fırsatları yakalıyor.

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Kenan'ın kullandığı serbest vuruşu ön direkte Muriqi karşılayıp uzaklaştırdı.

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Fenerbahçe'de Isla, ceza sahasına yakın bir noktada topa elle dokundu. Gaziantep FK, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

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Köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması karşıladı.

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Gaziantep FK, sağ kanattan Kenan Özer ile köşe vuruşu kullanacak.

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Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan sağ kanattan son çizgiye inip içeri yerden çevirdi, ön direkte Serdar Aziz topu kornere gönderdi.

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Şu ana kadar iki takımın da isabetli şutu bulunmuyor.

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Fenerbahçe'de Luis Gustavo sık sık uzun pas deniyor.

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Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan auta çıktı.

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Oyun sık sık faullerle durmaya devam ediyor.

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Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında üç sarı kart oldu. Oldukça sert bir maç.

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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Kenan Özer'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

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Top Fenerbahçe'deyken Gaziantep FK takım halinde topun arkasına geçiyor ve 5-4-1 şeklinde rakibini karşılıyor.

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Oğuz şimdi ayağa kalktı. Büyük bir problemi yok gibi görünüyor.

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Oyun yeniden başladı.

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Oyun durmuş durumda.

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Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, sağlık heyetini sahaya davet etti.

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Gaziantep FK'de Chibsah'ın ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

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Karşılaşmada ikili mücadeleler oldukça sert geçiyor.

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Ev sahibi ekipte Kayode savunma arkası koşularıyla Fenerbahçe defansını çok zorluyor.

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Gaziantep FK'de Kayode bir kez daha savunma arkasına sızdı, fakat Kenan'ın ara pasında kalesini zamanında terk eden kaleci Altay araya girmeyi başardı.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

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Ev sahibi ekip karşılaşmaya oldukça agresif başladı.

12

Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan, Max Kruse'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

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Gaziantep FK'de Kayode savunma arkasına sızmıştı ama son anda araya Jailson kayarak girdi ve tehlikeyi önledi.

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FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

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Gaziantep FK'de Jefferson, Vedat Muriqi'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7

İLK TEHLİKE GAZİANTEP FK'DEN! Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

6

Kayode şimdi ayağa kalktı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, Kayode ve Serdar'ı uyardı.

5

Gaziantep FK'de Kayode, Serdar Aziz ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı.

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Fenerbahçe maçın başında sık sık bir kanattan diğerine diyagonal paslar deniyor.

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Fenerbahçe'de Tolga sağ kanatta, Kruse sol kanatta yer alıyor.

2

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi savunma arkasına sızdı, ardından ters kanatta Tolga'nın bindirmesi vardı ama o dar açıdan kaleye vurmayı denedi ve şutu üstten auta çıktı.

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Fenerbahçe, 4-1-4-1 formasyonunu tercih ederken; Gaziantep FK ise 5-3-2 dizilişiyle sahada.

Ve karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.