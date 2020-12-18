Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 13. haftada karşılaşacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Gaziantep FK, 18 puanla ligin 6. sırasında bulunuyor. Fenerbahçe ise 12 maçta 23 puan toplayarak 3. sırada yerini aldı. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan 13. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Gaziantep Kalyon Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının da yayıncısı beIN SPORTS. Bu karşılaşmayı Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ