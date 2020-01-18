Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersin Yanal, Türkiye'de futbolun yavaş oynandığına ilişkin soru ile alakalı oyunun hızlı oynandığını ifade ederek, Gaziantep FK deplasmanında atılan gollerin hızlı ataklardan doğan pozisyonlar olduğunu söyledi.

Yanal, "Oyun bazen çok hızlı oynanıyor. Bugün attığımız gol pozisyonu hızlı bir ataktı. Yavaş oynandığı zamanlar rakip takım oyunu yavaşlatmaya ve sıkıştırmaya çalışıyor. Zaman zaman hızlanıyor, zaman zaman yavaşlıyor. Sonuçta bu bir puan mücadelesi" dedi.

Süper Lig'in ikici yarısına 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bugün ikinci yarıya 3 puanla başladık. Hem oyun olarak hem de skor olarak mutlu ediciydi. Maçın en önemli konusu oyun sonunda kazanılacak 3 puandı, kazandık. Fenerbahçe her zaman topa hakim olan bir takımdır. Zaman zaman etkili oyunumuzu rakibe verdiğimiz oldu. Rakibimiz kim olursa olsun oyun kontrolünü rakiplerine kabul ettiren takımız. Kazandığımız 3 puan için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün yükselen bir takıma kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

SUMUDICA: İKİNCİ YARI OYUNU DOMİNE ETTİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise ikinci yarı yapılan değişikliklerin ardından oyunda rakibin alanını daralttıklarını söyledi.

Sumudica, "Şampiyonluk mücadelesi veren güçlü bir rakibe karşı oynadık. Zor bir mücadele oldu. İlk yarı iyi oynadık. Rakibe alan bırakmadık. Fırsat yakalayamadılar. İkinci yarı gol yedikten sonra dizilişte değişiklikler yaptım ve rakibi baskı altına aldık. Çok büyük fırsatlar yakaladık ama gol bulamadık. Büyük takımlara karşı bu fırsatları yakalayıp değerlendiremezseniz rakip kazanıyor. İkinci yarı fiziksel olarak oyunu domine ettik. Futbolda bu tür şeyler oluyor maalesef. Üzgünüm çünkü 3 oyuncumuz eksik olacak. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Sumudica, Türkiye'de oyunun bazen çok fazla durduğunu vurgulayarak, "Oyun çok fazla durduruluyor. Bugün oyun 2 defa VAR için durdu. Bir bizim bir de rakibin golü iptal edildi. 6 tane değişiklik oldu. Sadece 4 dakika uzatma verildi. Bu şekilde oyun oynamak zor oluyor. Ben sahada oyun oynamak istiyorum. Bıraksalar futbolu oynayarak zaman geçirmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan Sumudica, kendisi ile ilgili haber yapan bir gazeteciyi mahkemeye vereceğini ve davadan kazanacağı tazminatı da kimsesiz çocuklara bağışlayacağını söyledi. Dava için Avrupa'dan en iyi avukatları getireceğini belirten tecrübeli teknik adam, mahkeme sürecini yakından takip edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marius Sumudica'nın açıklamaları

- Ersin Yanal'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA