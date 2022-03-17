Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Galatasaray karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gaziantep FK – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK – Galatasaray maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Gaziantep'te, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK – Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK – Galatasaray maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Yiğit Arslan görev alacak.