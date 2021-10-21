Gaziantep FK - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 10. haftada Gaziantep FK ile Giresunspor'un karşı karşıya geleceği maçı izlemek isteyenler için Gaziantep FK - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Giresunspor takımının kozlarını paylaşacağı maçı izlemek isteyen futbolseverler Gaziantep FK - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki başlıklarını aratıyorlar.
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
Gaziantep FK - Giresunspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.
Bu maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Savranlar yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Kutluhan Bilgiç görev alacak.
Gaziantep FK - Giresunspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Gaziantep FK - Giresunspor maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Toşça, Muhammet Demir, Djilobodji, Doğan, Figueiredo, Maxim, Caulker, Mendyl, Kitsiou, Sagal.
Giresunspor: Okan, Diarra, Zeki Yavru, Serginho, Traore, Doukara, Diabate, Flavio, Alexis Perez, Aziz Behiç, Sankhare.