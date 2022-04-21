Gaziantep FK – Göztepe maçı canlı izle | Gaziantep FK – Göztepe maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Göztepe arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Gaziantep FK – Göztepe maçı canlı izle | Gaziantep FK – Göztepe maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Gaziantep FK - Göztepe maçı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Özgür Ertem yapıyor.

GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Gaziantep FK - Göztepe maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GAZİANTEP FK İLK 11

1. GÜNAY GÜVENÇ

3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI

5. FURKAN SOYALP

6. ALIN DORINEL TOŞCA

10. MUHAMMET DEMİR

15. ERTUĞRUL ERSOY

26. MİRZA CİHAN

28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA

44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM

70. STYLIANOS KITSIOU

74. AMEDEJ VETRİH

GÖZTEPE İLK 11

13. ARDA ÖZÇİMEN

77. MURAT PALULİ

15. DINO HUGO ARSLANAGIC

4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ

41. BERKAN EMİR

23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA

30. YALÇIN KAYAN

43. DAVID TIJANIC

7. HALİL AKBUNAR

11. LOURENCY DO NASCIMENTO RODRIGUES

26. FRANCO MATIAS DI SANTO