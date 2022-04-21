Gaziantep FK – Göztepe maçı canlı izle | Gaziantep FK – Göztepe maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Gaziantep FK – Göztepe maçı canlı izle | Gaziantep FK – Göztepe maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Göztepe arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde maçı izlemek isteyenler için Gaziantep FK – Göztepe maçı canlı izle | Gaziantep FK – Göztepe maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Gaziantep FK - Göztepe maçı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Özgür Ertem yapıyor.
GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE
GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Gaziantep FK - Göztepe maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
GAZİANTEP FK – GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GAZİANTEP FK İLK 11
1. GÜNAY GÜVENÇ
3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
5. FURKAN SOYALP
6. ALIN DORINEL TOŞCA
10. MUHAMMET DEMİR
15. ERTUĞRUL ERSOY
26. MİRZA CİHAN
28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA
44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM
70. STYLIANOS KITSIOU
74. AMEDEJ VETRİH
GÖZTEPE İLK 11
13. ARDA ÖZÇİMEN
77. MURAT PALULİ
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
4. KAHRAMAN DEMİRTAŞ
41. BERKAN EMİR
23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
30. YALÇIN KAYAN
43. DAVID TIJANIC
7. HALİL AKBUNAR
11. LOURENCY DO NASCIMENTO RODRIGUES
26. FRANCO MATIAS DI SANTO