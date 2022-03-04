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Gaziantep FK – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Peki Gaziantep FK – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Gaziantep FK – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gaziantep FK – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GAZİANTEP FK – HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK – Hatayspor maçı 7 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Gaziantep'de, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK – HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK – Hatayspor maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK – HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK – Hatayspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Cansu Tiryaki görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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