Gaziantep FK – İttifak Holding Konyaspor: 3-1

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Güray Vural (Dk.56 Junior jefferson), Sousa (Dk.66 Pawlowski), Maxim (Dk.90+4 Chibsah), Kenan Özer (Dk.66 Furkan Soyalp), Kayode (Dk.46 Muhammet Demir)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul Taşkıran- Volkan Fındıklı, Ömer Ali (Dk.80 Rosarıo Thuram), Jevtovic, Bajic, Milosevic, Anicic, Uğur Demirok, Miya (Dk. 73 Hurtado), Alper, Skubic

GOLLER: Dk.87 Maxim, Dk.89 Furkan, 90+8 Pawlowski (Gaziantep FK) - Dk. 13 Milosevic (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Oğuzhan Erdoğmuş (Gaziantep FK Tercümanı), Furkan, Morais (Gaziantep FK) – Miya, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Alper, Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

13'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic'in uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

19'uncu dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında içeriye gönderilen ortada seken topa Kenan gelişine sert vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

25'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasında topla buluşan Maxim, dönerek vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi.

26'ncı dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

45'inci dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip topu içeriye gönderdi. Topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay topu son anda kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

64'üncü dakikada ev sahibi takımın orta alandan gelişen atağında Maxim'in sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topu Oğuz indirdi. Kaleci Ertuğrul, Jefferson'dan önce davranarak topun sahibi oldu.

68'inci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Milosevic ceza sahası dışından sert bir şut denedi. Kaleci Günay'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

71'inci dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Miya'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

77'nci dakikada Gaziantep FK yedek kulübesinde pozisyona itiraz eden Gazintep FK tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'a hakem Hüseyin Göçek, sarı kart gösterdi.

82'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında sol kanattan sıfıra inen Muhammet'in ceza sahasına çevirmek istediği top Volkan'dan sekerek dışarıya gitti. Volkan'ın elle oynadığını tespit eden hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti.

84'üncü dakikada VAR incelemesi yapan Hüseyin Göçek, Volkan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

87'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Maxim, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu filelere gönderdi: 1-1.

89'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK akağında Morais'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+8'inci dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran öne çıkmıştı. Kullanılan köşe vuruşunda topu kontrol eden Günay oyunu çabuk başlattı. Pawlowski topla boş kaleye koşup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Öte yandan son golün ardından her iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Bazı oyuncularda yaşanan gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA